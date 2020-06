Murcia no descarta confinar municipios para derrotar a los rebrotes del coronavirus: "Si la epidemia vuelve, nos hunde"

Por ello, ha reclamado "mucho mayor control" de las personas que viajen desde lugares con "brotes o incidencia elevada", de forma que estén obligados a dar información precisa y detallada sobre ellos y su ubicación en España. "El examen visual no es serio; rellenan un papel diciendo que no se tiene la enfermedad y tomar la temperatura no se debe tomar como referencia, según las autoridades médicas", ha afirmado López Miras antes de apuntar a la necesidad de implantar un sistema de "monitorización" de todos los turistas.