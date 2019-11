“Qué más da que sea con receta, me ha funcionado”, las influencers que se creen profesionales de la sanidad

En el año 2050 habrá más muertes por resistencia a los antibióticos que por cáncer, según la OMS

Desde productos para el acné hasta cremas antibióticas para piercings, incluso con corticoides, y es que la moda de las influencers que recomiendan productos farmacéuticos no hace más que crecer. Productos antibióticos que necesitan ser recetados por un profesional de la sanidad y cuyo uso publicitario además de ilegal es inmoral. Esta práctica está prohibida por la ley de publicidad de productos sanitarios.

La legislación establece que los mensajes publicitarios que se inserten en cualquiera de los medios de comunicación general, y que por la naturaleza del producto sanitario se efectué de forma directa al público deben de disponer de autorización previa otorgada por la Resolución de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria. Dentro de estos medios de comunicación están incluidas sin duda, las redes sociales por su naturaleza y su difusión, ya que estas jóvenes tienen millones de seguidores, en su mayoría muy jóvenes y que desconocen el efecto negativo que pueden tener estos productos sobre su salud.

La OMS advirtió en un estudio que para el año 2050 habrá más muertes en el mundo relacionadas con las superbacterias resistentes a los antibióticos que por el cáncer. La Organización Mundial de la Salud estima que para este año, no tan lejano, la resistencia a los antibióticos será la principal causa de muerte en el planeta. Hoy ya es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Esto se deriva de la forma de prescribir y utilizar los antibióticos.

En el caso de que un antibiótico deje de funcionar y aunque se desarrollase uno nuevo, si no se modifican los comportamientos actuales, la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza. Las Sociedades Españolas de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), de Farmacia Hospitalaria (SEFH), y de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, junto con el Foro Español de Pacientes, la Alianza General de Pacientes y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes advirtieron en 2016 de que ese año en España habían muerto ocho veces más personas por la resistencia a los antibióticos que por accidentes de tráfico.

De hecho, España es el país a la cabeza a nivel mundial en consumo de antibióticos en humanos sin razón epidemiológica que lo justifique. Esto hace a su vez que sea uno de los primeros países en infecciones por bacterias resistentes a los antimicrobianos. Algo relacionado sin lugar a dudas con el conocimiento que se tiene sobre los antibióticos, su uso y las infecciones; el Eurobarómetro reveló que los españoles están a la cola de Europa en conocimiento sobre la función de los medicamentos antibióticos y en cómo prevenir las infecciones.

Contra esto lucha Guillermo Martín Melgar, más conocido como Farmaciaenfurecida, empezó a difundir su conocimiento como farmacéutico cuando estudiaba la carrera y actualmente, cuando ejerce como tal, continúa con su labor de difusión. Mediante sus redes sociales desmonta los discursos de estas influencers que publicitan medicamentos con receta sin ningún tipo de miramiento, una conducta que califica de “peligrosísima”, una “irresponsabilidad”, en la que deberían tomar cartas desde sanidad, ya que son chicas sin ningún tipo de formación que recomiendan medicamentos, mucho de ellos antibióticos y “lo que sirve para una persona no sirve para otra”.

Consejos totalmente erróneos y peligrosos para la salud de quien los sigue y también para toda la sociedad. La bacteria se acostumbra a ese antibiótico, sabe cómo defenderse, se generan resistencias pero no solo en esa persona, nos cuenta Guillermo Martín. Al ser una bacteria nueva, más resistente, los antibióticos dejan de funcionar a nivel global, no solo a la persona que los toma sino a toda la sociedad. Lo que dentro de unos años tendrá consecuencias catastróficas, señala el conocido farmacéutico ya que apunta que “no habrá antibióticos efectivos para combatir infecciones”.

Un claro ejemplo es el de las toallitas Eridosis, que las influencers recomiendan en cualquier momento y para cualquier cosa, sin ningún tipo de control, apunta Guillermo. Aunque las influencers hablen de estas toallitas como un producto cosmético más, en realidad contienen antibiótico, concretamente eritromicina, que se puede absorber a través de la piel. Algo que no se produce en un producto cosmético, ya que no contiene principios activos que penetren en la dermis. Y no son pocas las personas que han visto como se recomendaban este producto en concreto, algunas de las influencers que lo han hecho son María Pombo (1,3 millones de seguidores), Paula Gonu (1,6 millones) o Vanity Lola, en un video con casi 30.000 visualizaciones. Esta última además incitaba a sus seguidores a recomendarle “productos chollo, baratos y efectivos”, como las toallitas, con un precio que califica “de risa”, y que te da para un mes, según la youtuber. La caja cuenta con 60 toallitas, por lo que se estima un uso de dos veces diario, algo que no se recomienda en el prospecto de este medicamento. Además, no solo dice que vaya a probar estos “productos chollo”, sino que también los va a enseñar posteriormente, de nuevo pasando por alto las recomendaciones sanitarias y la ley.

Otro de los productos que más controversia ha creado son las cremas antibióticas para tratar las infecciones causadas por piercings, al tener un uso tópico se suele tratar aún con mayor irresponsabilidad. Una conocida instagramer española Marta Carriedo, con 565 mil seguidores, llegó a decir incluso “Que más da que sea con receta, me ha funcionado”, ignorando los efectos negativos que esa crema antibiótica puede tener en los demás. Una crema que tiene que ser recetada por un sanitario, en ningún caso por una persona en redes. Aún más peligroso el hecho de desprestigiar el trabajo de los profesionales de la salud, tirando por tierra la importancia de la receta médica.

No es la única vez que esta influencer ha recomendado medicamentos, algo extremadamente peligroso y que desde @Farmaciaenfurecida advierten cada vez que pasa. En otra ocasión subió un storie en el que contaba que se había tomado unos “sobrecitos” que había encontrado en la parte de homeopatía y unas “bolitas pequeñitas” porque “no me gusta tomar antibióticos” porque sino “luego me quedo sin defensas en el cuerpo”, para combatir el “cold” que tenía, el “flu”. Dos conceptos para comenzar totalmente diferentes, ya que significan resfriado y gripe respectivamente, lo que no es lo mismo. Un vídeo que duraba 15 segundos y cuyo contenido puede crear unos conocimientos erróneos, por varios motivos, como explicó Guillermo Martín en su Twitter.

Como dato para curiosos:

1. La gripe no se cura con antibiótico.

2. El antibiótico no te deja sin defensas.

3. La homeopatía no funciona



En 15 segundos. https://t.co/jq3bpQyhzX — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) 29 de octubre de 2019