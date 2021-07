La pandemia y la saturación en hospitales complican las intervenciones de reconstrucción mamaria

Hace cinco años que Vanesa entraba por las puertas del hospital. "Vi un bultito, fui al médico y tenía cáncer de mama", explica sobre el diagnóstico. Pasó meses de tratamiento y operaciones para ganar la enfermedad. Una lucha que no acabó ahí. Una mastectomía la dejó sin pecho. "Te quieres morir, directamente. Yo con mi pareja no me podía quitar la camiseta. No me podía ver yo, como para que me viera él", señala la mujer.