Un simple resfriado común podría ser una gran ayuda contra la COVID-19, aseguran desde Berlín

Podría explicar algunos misterios de la COVID

La opinión de Simón y su explicación sobre los linfocitos T

“La inmunidad contra los virus tiene dos aspectos: una que se llama la inmunidad humoral, que está asociada a los anticuerpos, que son los que detectan los virus, los que los envuelven y señalan, son los que hacen una luz y avisan a los linfocitos, que tienen que comerse el virus. Pero para la respuesta inmunológica contra los virus tienen un peso muy importante los linfocitos T, que es la inmunidad asociada a la célula y no al anticuerpo. Yo no soy experto en inmunología, pero sí que es cierto que intuitivamente podemos pensar que una persona con una capacidad inmunitaria asociada a linfocitos T importante puede tener una posibilidad de reducir la carga viral, pero lo cierto es que son estudios complicados de interpretar luego a nivel poblacional, porque los estudios inmunitarios tienen luego que valorarse si la carga de los casos era superior o inferior a otros. Es cierto que los estudios son muy interesantes, son… no sé si esperanzadores, porque lo cierto es que tener un resfriado es una cuestión natural, –no es como una vacuna, que eres tú quien estimulas la inmunidad, que te infectas con él, pero sí que es cierto que podría ser (esperanzador)”, ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al ser preguntado por ello.