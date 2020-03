El riesgo real de que nuestro móvil o un paquete por correo nos contagien el coronavirus

La revista médica New England Journal of Medicine publicó hace una semana que el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad conocida como Covid-19, es más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, y llegó a detectar un virus resistente hasta 72 horas después de aplicarlo en estas superficies. Esta no obstante puede ser una subestimación, ya que el virus puede sobrevivir incluso más tiempo en estas superficies, dependiendo de las condiciones.