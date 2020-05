Daniel López Acuña , epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud , ha sido entrevistado por Pedro Piqueras a través de una conexión con Informativos Telecinco en la que ha analizado los riesgos y peligros del desconfinamiento si no seguimos escrupulosamente las recomendaciones adecuadas emitidas por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio por coronavirus .

“Es muy importante entender que el virus no ha desaparecido todavía. Tenemos el riesgo de un repunte en el numero de casos si no seguimos las medidas adecuadas: mantener a rajatabla la distancia física es posiblemente la medida más importante. Proseguir con el lavado de manos y el uso de las mascarillas en transporte publico y en toda interacción humana donde no podamos mantener la distancia de 2 metros”, ha recalcado, añadiendo que “sería importante un uso más extensivo y responsable de la mascarillas”.