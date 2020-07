Los niños no son inmunes al coronavirus: los riesgos que acecharán a los menores cuando se reabran los colegios

Los niños con patologías previas, como obesidad o enfermedad pulmonar, tienen más riesgo

Los menores pueden tener un conjunto completo de síntomas distintos a los de los adultos

A medida que los brotes de coronavirus aumentan y el virus sigue expandiéndose sin control por todo el mundo, la mayoría de los padres vuelven a cuestionarse si es seguro enviar a sus hijos de vuelta al colegio en septiembre. La respuesta es complicada. Muchos progenitores desearían que se estabilizara algún tipo de normalidad, y otros temen que sus hijos se expongan a infecciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de todo el mundo han emitido medidas para mantener a los niños seguros cuando se vuelvan a abrir las escuelas, incluida la colocación de pupitres a seis pies de distancia, asegurando que los niños usen mascarillas y el cierre de áreas comunes como comedores y parques infantiles. Pero los riesgos para los menores seguirán ahí, y esto es lo que sabemos de ellos:

Los niños también dan positivo

Los niños también dan positivo por coronavirus, no hay duda al respecto. Y aunque no enferman tanto como los adultos, sí pueden enfermarse peligrosamente, según expertos. Recientemente en Florida (EEUU) cuatro menores de 17 años murieron por complicaciones de COVID-19. En el apogeo de la pandemia, Nueva York vio a un número creciente de niños hospitalizados con síntomas preocupantes relacionados con el coronavirus. Varios de ellos murieron.

"No debemos ser complacientes y pensar que si un niño contrae coronavirus, todo estará bien. Lo más probable es que todo esté bien, pero simplemente no lo sabemos. Esto es particularmente cierto para los niños que tienen afecciones subyacentes, como la obesidad o enfermedad pulmonar", comentó Elizabeth Cohen, corresponsal médica senior de CNN.

Pero los niños no son la única preocupación cuando se vuelvan a abrir las escuelas. Los maestros mayores de 50 años son más vulnerables a las infecciones fatales. Además, la transmisión asintomática del virus es una preocupación importante, y los maestros pueden transmitir la enfermedad a las personas más vulnerables. Un aumento repentino en las escuelas puede traducirse en un repunte más amplio unas pocas semanas después.

"Como cualquier padre sabe, los niños son pequeños vectores de enfermedades. No sabemos con precisión lo efectivos que son los niños para transmitir el virus que causa COVID-19, pero supone una gran preocupación", dijo Cohen. "Además, aunque los niños no se enferman tanto con COVID-19 como los adultos, también pueden enfermarse gravemente. No debemos dejarnos llevar por el pensamiento de que los niños son inmunes a Covid-19".

Sus síntomas pueden diferir de los adultos

Se sabe que los niños tienen un conjunto completo de síntomas diferentes, y que sean tan variables hace que sean especialmente difícil de identificar. En EEUU y Reino Unido, los niños hospitalizados entre las edades de 2 y 15 años tenían una condición médica llamada síndrome inflamatorio multisistémico. Los síntomas son similares al síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki, que causan inflamación en las paredes de los vasos sanguíneos. En casos raros, puede conducir a limitaciones mortales en el flujo sanguíneo.

Muchos de los niños dieron positivo para COVID-19 o tenían sus anticuerpos, pero no necesariamente tenían síntomas típicos de coronavirus como dificultad respiratoria. Sus síntomas incluyeron una temperatura alta junto con una erupción cutánea, inflamación de las glándulas del cuello, manos y pies, labios secos y agrietados y enrojecimiento en ambos ojos.

El coronavirus causa una amplia variedad de síntomas en los niños, según un estudio publicado en una revista de la Academia Estadounidense de Pediatría. En ese estudio, el doctor Rabia Agha y sus colegas del Hospital General de Niños Maimonides en Brooklyn estudiaron a 22 niños con coronavirus. Descubrieron que la mayoría no tenía síntomas clásicos. Quince pacientes tenían fiebre y nueve tenían síntomas respiratorios. Dos tuvieron convulsiones y dos fueron completamente asintomáticos.

Las investigaciones centradas en los niños son limitadas

Han pasado aproximadamente seis meses desde que el coronavirus comenzó a devastar el mundo, y los profesionales de la salud están aprendiendo a medida que avanzan. Y si bien se han realizado numerosas pruebas para obtener más información sobre el patógeno, no muchas se han centrado en casos pediátricos. "Covid-19 es tan nuevo que no tenemos suficiente investigación para adultos, y mucho menos para niños", dijo Cohen. "No podemos decir definitivamente que los riesgos de que regresen a la escuela sean mínimos. Todavía queda mucho por hacer".

A diferencia de la gripe, que siempre ha demostrado que las escuelas y los niños son los principales instrumentos de transmisión en las comunidades, no se sabe mucho sobre el coronavirus, dijo el doctor Robert Redfield, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"Realmente no tenemos evidencia de que los niños estén impulsando el ciclo de transmisión de esto", dijo. Sin embargo, agregó, la capacidad de este virus para causar enfermedades significativas en los niños "es muy, muy, muy limitada". Los datos de los Estados Unidos están incompletos porque el país no ha estado probando suficientes niños para determinar qué tan extendido está el virus, dijo Deborah Birx, miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca.