Donar sangre es un gesto solidario que puede salvar muchas vidas y que bien merece el pequeño trámite de acercarnos a un centro destinado a este fin para ayudar a cubrir esta necesidad social. Toda ayuda es poca teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, son necesarias unas 40 donaciones por cada 1000 habitantes y año. O lo que es lo mismo, 900 donaciones diarias en día de diario y 350 los fines de semana. Con todo, no siempre seremos aptos para donar, ya que debemos cumplir ciertos requisitos para hacerlo. ¿Cómo saber si puedes donar sangre? ¿Qué características debes cumplir para ser donante?

Cómo saber si puedes donar sangre: requisitos para ser donante

En España, tal y como recuerda Cruz Roja, la donación de sangre es altruista y no remunerada. Con ello se pretende aumentar la seguridad transfusional de la sangre que vamos a transfundir. Los motivos para ser donante son muchos: el principal de ellos es que, al menos por ahora, la sangre no se puede fabricar y solo puede obtenerse a través de donantes, a lo que se suma el hecho de que la sangre es imprescindible para llevar a cabo operaciones y atender en casos de urgencia. Además, la sangre caduca, de forma que no puede almacenarse indefinidamente.