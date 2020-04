La salida de los niños a la calle trae la primera gran polémica sobre la desescalada en España

Con estos datos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha recordado que estamos en la etapa de “doblegar la curva” , ha asegurado que “lo estamos logrando” . “El balance más importante de estas cinco semanas y algunos días es que las medidas que se tomaron han dado resultados . Fue un acierto tomarlas para el conjunto de los territorios de España. Ha beneficiado a todos los españoles. El objetivo que tenemos ahora es consolidar estos crecimientos bajos en el número de casos notificados y fallecimientos. Esto nos va a llevar un tiempo. No va a ser una tarea fácil , pero hemos avanzado mucho”, ha subrayado el ministro, quien ha hecho hincapié en sucesivas ocasiones durante su comparecencia este martes en que “seguimos en fase de confinamiento” y “todavía no estamos en fase de desescalada”.

La polémica respecto a permitir a los niños salir a la calle

Una desescalada que ya desde el primer momento tiene visos de antojarse sumamente compleja, lenta, sinuosa y llena de decisiones que no van a estar exentas de controversia. La prueba, tangible más allá del panorama político, se manifiesta en la efervescencia de las redes sociales, donde numerosos padres han puesto su grito en el cielo al entender que la medida que en primera instancia anunció el gobierno al respecto de la salida de los niños a la calle desde el día 27 estaba llena de desacierto. No gustó a una gran mayoría que el Ejecutivo dictase --en un primer lugar-- que los niños menores de 14 años iban a poder a salir a la calle para acompañar a un adulto a realizar alguna de las actividades esenciales que ya se les permitía en el marco del estado de alarma: esto es, para acompañarles a ir al supermercado a comprar, para ir a la farmacia o a los bancos, y no para dar paseos, salir a jugar ni nada parecido; algo que ha encendido a muchos, máxime al reparar que los últimos estudios de los expertos insisten en recalcar que la propagación del virus en espacios cerrados es mucho mayor que en espacios abiertos. Permitir salir a los niños para ir con un adulto al supermercado a más de uno le sonaba como mínimo estridente si no flagrante, pese a que el Gobierno aludía a la debida y necesaria “responsabilidad” de los padres.