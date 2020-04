Sanidad para el balón: no habrá test para los futbolistas al menos hasta mayo

El Ministerio de Cultura y Deportes tiene previsto en un documento que los entrenamientos en el campo de los futbolistas y de los baloncestistas profesionales comiencen el lunes 11 de mayo. Con esa fecha como meta, los test a los futbolistas y a los baloncestistas profesionales podrían llevarse a cabo entre el 8 y el 10 de mayo, solo unos días antes del regreso a los entrenamientos. Así que por el momento, no habrá test para los futbolistas de la Liga. Al menos, el Gobierno los retrasa hasta que tengan el visto bueno de Sanidad. Manu Carreño ya había anunciado que los test solo se harían con el visto bueno de Sanidad y así lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa.

La presión económica también afecta a unos futbolistas que van a tener que volver al trabajo en unas condiciones complicadas. Pero, la imposibilidad de hacer test va a provocar que la vuelta a los entrenamientos no será tan rápida como quería la Liga. Hasta que Sanidad no autorice a los clubes a realizar las pruebas, los jugadores no se podrán someter a los controles, salvo que tengan síntomas de coronavirus. El Consejo Superior de Deportes ya había señalado que la vuelta a los entrenamientos y la competición estaba supeditada a las decisiones de Sanidad. Y esta por ahora, ha parado el balón.