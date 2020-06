Sanidad revoca la retirada de tres lotes de 'Cristalmina': no estaban contaminados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad , ha revocado la retirada de tres lotes de 'Cristalmina' 10 mg/ml solución para pulverización cutánea, 1 frasco de 25 ml, tras ser informada por los Laboratorios Salvat de que no estaban contaminados.

No obstante, la compañía ha informado a Sanidad de que la información que le proporcionó era errónea, por lo que la agencia ha procedido a la revocación de la resolución de esta retirada R_10/2020. Esta revocación no afecta a las unidades de los lotes retirados y devueltos hasta esta fecha, que no podrán volver a ser puestos en el mercado.