El adiós de una sanitaria a una víctima de coronavirus: "Una caricia con mi doble par de guantes"

"Me he despedido con una pequeña caricia de mi doble par de guantes sobre su frente". Es el adiós de una sanitaria a una de las víctimas mortales de la pandemia del Covid-19. Su relato es tan tierno como desgarrador. La mujer no da su nombre. Ha colgado el texto en la web de enfermeras en lucha.



Este movimiento surgió en 2019 en Galicia con la finalidad de dar a conocer una realidad laboral, la de la contratación precaria, y, a la par, el trabajo del colectivo. Tal es el caso de "Cinco horas con Mario", que es el nombre de un enfermo del que hubo que despedirse.