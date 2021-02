Santiago Elena, investigador del CSIC: las nuevas cepas aumentan el riesgo de contagio por aerosoles

“Respecto a las vacunas, hay cierta controversia, pero parece ser que no inhibe completamente el efecto de las vacunas. Esto no es un efecto de todo o nada, las vacunas siguen protegiendo frente a la variante inglesa”.

R: “La sudafricana sí que tiene un escape mayor, en ese orden de magnitud, pero aun así no es una cosa que deba asustarnos, y ya decir que la vacuna no funciona. La vacuna, con un 85% de eficiencia, o incluso menos, sigue siendo buena”.

R: “No tengo información contrastada de eso. Según he visto publicado, la variante brasileña reinfectaba más, pero no estoy seguro. Los datos que hay de Brasil, en este sentido, pertenecen a la zona de Manaos, que es una zona bastante particular. No creo que las pruebas analíticas sean especialmente tensas, que se esté analizando a bastante gente y no creo que hubiese un análisis previo de cuánta gente estaba realmente infectada. Frente a estos datos no podemos afirmar nada en ese respecto”.