"Sentía arena en el pecho": los extraños síntomas de los pacientes de Covid-19

El virus no afecta a todas las personas por igual y no provoca los mismos síntomas . Mientras algunas personas pasan la enfermedad de manera asintomática , otras sufren los graves efectos que provoca el Covid-19. Pese que en un principio se alertó de que los más vulnerables eran los ancianos y quienes tenían patologías previas, también hay personas aparentemente sanas y jóvenes ingresadas en las UCIs.

"El primer test me lo hicieron unos días después de que presentara los síntomas. Todo empezó con una tos seca y me dolía respirar, sentía como si tuviera arena en el pecho. La fiebre se elevó y no bajaba, pero no sentía dolor en la garganta y tampoco tenía mocos, simplemente sentía debilidad y dolor en el cuerpo acompañado de un desorden gastrointestinal", contaba la mujer a medios rusos.