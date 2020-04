La similitud de las imágenes del coronavirus y la gripe española, el virus más inteligente de la historia

La crisis mundial del coronavirus nos ha demostrado algo: lo poco que sabemos de pandemias. Ante la expansión de un virus descontrolado del que no teníamos apenas información y cuya mortalidad fue muy suavizada desde el principio, hay gobiernos, como el británico, que respondieron negando su importancia ; otros, como el americano, que ya permite la presencia masiva en sus playas; e incluso, hay ciudadanos que deciden saltarse las normas, como ha ocurrido en España, sin ninguna precaución ante el contagio.

Quizá sea buena hora de echar la vista atrás y conocer lo que un virus sin control puede llegar a hacer y más cuando es uno al que denominan español. Observando el comportamiento y viendo las imágenes de la gripe española , se aprecia un claro paralelismo entre aquellos antiguos hospitales y lo que hoy han sido los pabellones medicalizados de IFEMA . Nuestra lucha contra el coronavirus, por tanto, no dista mucho de lo que ocurrió hace más de un siglo y eso demuestra que, a pesar del progreso, la sanidad y la tecnología y siempre que no exista una vacuna (como ha ocurrido en estos dos casos) nunca seremos más poderosos que la propia biología.

¿Por qué la gripe española se llama así?

Todavía hoy, la virulencia y la propagación de la denominada ‘gripe española’ sigue siendo un misterio. Tanto es así, que la comunidad científica aún no tiene claro cuál fue el punto de origen exacto, por mucho que se haya incluido nuestra nacionalidad en su nombre propio. En un principio, se dijo que el virus provenía de América (localizándolo por primera vez en Kansas) y que llegó a Europa con el traslado de las tropas indias que cruzaban el Atlántico para participar en la Primera Guerra Mundial (luego, de no haber existido este conflicto bélico, quizá no se hubiera expandido a nivel planetario).