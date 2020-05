Simón, sobre el uso obligatorio de las mascarillas: "La mejor mascarilla son dos metros de distancia"

No todo el mundo puede utilizar una mascarilla

Respecto a la polémica sobre el uso obligatorio de mascarillas, Simón ha vuelto a pronunciarse y a mantener su postura sobre la dificultad que una medida así tendría, ya que "el uso de mascarillas no lo puede hacer todo el mundo de la misma manera, hay colectivos cuyo uso no es fácil".

"Es difícil, en caso de que se vaya a hacer puede generar problemas importantes ", ha afirmado el director de Emergencias, que ha hecho hincapié en que su uso sigue siendo "de muy alta recomendación" pero no obligatoria, excepto en el transporte público.

"No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos"

Simón ha querido concienciar a la población de la importancia de mantener las medidas de distanciamiento social e higiene durante las próximas fases, y ha lanzado un mensaje para todas aquellas personas que no las están respetando:

"No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos, no podemos olvidar los 176 fallecidos de hoy, todos los hospitalizados que todavía están y todos los que estuvieron. Una cosa es que vayamos progresivamente hacia la normalidad, pero no podemos olvidarlo tan rápido".