En un estudio publicado en la revista 'The Journal of the American Medical Association', este equipo de investigación analizó a 1.116 personas menores de 21 años hospitalizadas entre marzo y octubre de 2020 con síntomas que podrían haber sido causados por cualquiera de estos trastornos y comparó sus resultados clínicos y de laboratorio para determinar cómo diagnosticar con mayor precisión la MIS-C.