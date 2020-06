'Tarifazo sanitario': la polémica que llega a los colegios concertados y privados

Una madre del Colegio Estudiantes de Las Tablas, centro concertado que cobrará esta cuota, comenta la situación en Informativos Telecinco

Desde CICAE señalan que los 55 colegios privados que representan no tienen previsto cobrar una cuota similar

La pandemia por coronavirus ha hecho que la educación tenga que blindarse, en el ámbito sanitario. La preocupación de los centros educativos por garantizar la seguridad de empleados y alumnos es mayúscula. Sin embargo, la responsabilidad de aportar los recursos ha levantado la polémica en algunos de ellos. Padres del colegio madrileño Estudiantes, Las Tablas, están mostrando su descontento con el centro después de que les hayan comunicado que tendrán que pagar una 'tarifa sanitaria' de 159,50 euros para la compra de geles desinfectantes, termómetros, mascarillas...

Patricia, una madre de dos hijos que estudian en este colegio de Las Tablas, explica la situación en Informativos Telecinco. "No veo bien esta tarifa sanitaria. Cada empresa debe asumir lo que tiene que hacer para tener las condiciones adecuadas. Es una inversión que no debe repercutir en los clientes, en este caso los padres que pagamos la educación a nuestros hijos. Los recursos sanitarios deberían ser aportados por el colegio, como en todas las empresas", explica.

"Es una tarifa sanitaria para medidas higiénicas. Serán 159,50 euros por niño al año (pago en tres plazos). No se sabe ni cómo serán las clases, pero sí se sabe cómo se va a cobrar. Se trata de una tasa legal y la empresa que la impone debe comunicarlo a los clientes con anterioridad, en este caso lo han hecho: han avisado de que estas tasas se van a cobrar a partir de septiembre. Luego ya cada padre considerara si es aceptable o no. Lo que no se puede es cobrar sin haber avisado", añade.

"No hay constancia de que esta vaya a ser la tónica general"

Desde CICAE, Asociación de Colegios privados independientes, no esperan estas medidas, de momento. "No tenemos constancia de que en los 55 colegios que representamos tengan previsto cobrar una cuota similar. En las reuniones que se están realizando estos días se comentan las medidas sanitarias a tomar y se ha asegurado que se va a haer el mayor esfuerzo posible para no pedir cuotas así y que esto afecte al centro educativo. A día de hoy, no está previsto que se haga esto en colegios privados", explican fuentes de CICAE a Informativos Telecinco.

CONCAPA, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, tampoco tiene constancia de que esta cuota se vaya a cobrar en todos los colegios, niegan que esta sea la tónica general. "No hemos recibido ninguna queja de ninguna asociación de padres, ni ningún padre particular, sobre que los colegios vayan a cobrar una cuota para material sanitario. Es más, hemos reclamado que los padres no paguen nada en esta situación, por que todo ese material debe ir, de base, instrumentado y argumentado con medidas sanitarias desde el propio ministerio", explica la organización a Informativos Telecinco.