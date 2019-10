La última técnica contra el dolor crónico: electrodos para que sus señales no lleguen al cerebro

Lo primero que hay que conocer es que las sensaciones dolorosas son transmitidas por las fibras de pequeño diámetro : C (lentas, amielínicas)y, en menor medida Aδ. Otras sensaciones (vibración, tacto), son transmitidas por las fibras Aβ, de mayor tamaño. En presencia de estas últimas, el cerebro crea una señal inhibitoria que cierra la “puerta de entrada” a las sensaciones dolorosas.

La neuromodulación es una técnica que consiste en el implante, introducción, de unos electrodos filiformes, percutáneos, en el espacio epidural. Es, para entendernos, como un catéter epidural , que nos permite mandar señales al sistema nervioso central, el cerebro, y que este pueda cambiar circuitos y vías para que los pacientes no sientan dolor, y sí otro tipo de sensaciones que no sean desagradables.

Si el sistema reduce el dolor de los pacientes, lo que se hace es conectar los electrodos a un generador de impulsos, como un marcapasos cardíaco. Los tipos de dolor que se tatan con este tipo de dispositivos son los dolores de tipo neuropático, como pacientes con dolor tras una cirugía lumbar que tras más de un año, continúan con un dolor que no es controlado por otros medios. También se puede emplear en dolores de tipo isquémico, por una angina intratable, por arterosclerosis que no tienes reparación quirúrgica o en el dolor visceral que provocan la pancreatitis crónica, el colon irritable, o los postquirúrgicos crónicos.

Neuromodulación en el tratamiento del dolor crónico

En los centros de dolor no especializados se emplean la estimulación de nervios periféricos y la estimulación medular así como la infusión intratecal de medicación. Los otros tipos de neuromodulación requieren un tipo de especialización que no todos los centros tienen. La estimulación de cordones posteriores parece más útil en el tratamiento de dolor neuropático, mientras que el tratamiento de patologías de tipo nociceptivo parece ser más adecuado el tratamiento con infusión intratecal.

Criterios de inclusión y exclusión generales

Los pacientes que pueden optar para esta terapia son especialmente aquellos en los que fracasa el tratamiento medico o aquellos pacientes en los que no hay indicación quirúrgica. Debe existir, si se va a realizar estimulación, alguna actividad parcial en fibras de la médula. Por el contrario, la presencia de otros dispositivos de estimulación como los marcapasos o los desfibriladores son una contraindicación para el implante de sistemas de neuromodulación. así como cualquier problema farmacológico.

Estimulación de cordones posteriores

Dolores en los que se puede aplicar

Infusión intratecal de fármacos

La infusión intratecal se inicia como tratamiento de dolores de tipo oncológico, aunque en la actualidad son muchos los pacientes con dolores crónicos no oncológicos tratados con opioides intratecal. Esta vía de administración sólo debe de utilizarse en aquellos pacientes en los que el tratamiento con opioides por vía oral o bien no controla la sintomatología o bien produce una serie de efectos secundarios no controlables.