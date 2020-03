El terror de los mayores ante el coronavirus a estar condenados de antemano no es real

Tener más de 65 años no lleva implícita una "condena" a sufrir COVID-19

Llamadas más frecuentes, envío de correos electrónicos, conectar a nietos y abuelos, clave

El coronavirus no solo afecta a la gente mayor

El coronavirus golpea más a nuestros mayores. Sí, y lo hace entre los más débiles. Las residencias se han convertido muy a su pesar en centros en los que las partidas de mus, las charlas y la compañía se han convertido en zonas de miedo y muerte. Es una realidad, pero la edad no es la culpable, solo una variable más: tener más de 65 años no lleva implícita una "condena" a sufrir COVID-19, afirman expertos en la atención a mayores, que reconocen una vulnerabilidad relacionada con la edad, pero aclaran que son unas determinadas condiciones de salud las que hacen que el coronavirus se vuelva más peligroso.

Muchos mayores están ayudando a los jóvenes a pasar este trance

"Es cierto que los mayores son físicamente más vulnerables, pero me gustaría recordar que, aun siendo vulnerables, la mayor parte de ellos están bien y la mayoría de los afectados supera la infección por coronavirus", afirma Javier Yanguas, doctor en Psicología y director científico del Programa de Mayores de la Fundación La Caixa. Y no solo eso. Hay muchos que son los que están ayudando a sus vecinos, como Antonia, haciendo comida para sus vecinas jóvenes.

Este experto defiende que situar la edad del paciente en los titulares que resumen cada día las cifras de contagiados o fallecidos, sin contexto, no es una buena práctica. "Los ancianos aparecen como presuntos culpables, entre comillas. Da la sensación de que, mientras sean ellos, a nosotros no nos toca. Incluso creo que a la gente le produce cierto alivio. Esta mañana en el supermercado escuchaba que una persona le decía a otra que el coronavirus afecta solo a gente mayor".

No hay que victimizar a los mayores

No se trata de disfrazar la realidad, explica el psicólogo, sino de no contribuir a victimizar con discursos "tremendistas" que dejan al margen el hecho que muchos mayores están bien y que, también a determinadas edades, es posible superar el contagio. Para Yanguas, el que haya muchos ancianos fallecidos por coronavirus no debe llevar a afirmar que la población mayor de 65 años es vulnerable en todas las áreas de la vida. "Yo creo que una cosa es la fragilidad de un grupo de riesgo a nivel físico y otra es que lo sea para todos los aspectos vitales. Seguro que hay gente mayor más empoderada y más capaz de hacer frente a esta situación que muchas personas jóvenes", afirma.

Muchos de nosotros experimentamos ahora la soledad que ellos sienten

El psicólogo pone como ejemplo que vivir en soledad y salir poco o nada a la calle es una circunstancia habitual para muchos ancianos. "Me planteo si realmente estarán notando mucho más su soledad. No lo sé; lo que creo es que ahora nosotros somos más capaces de experimentar el aislamiento y la soledad que sufren muchos de ellos en su vida cotidiana".



El director científico del programa de mayores de esta fundación aconseja intentar disminuir el "aislamiento afectivo" durante el estado de alarma, tanto a nivel familiar como vecinal.



Las redes de apoyo que se están generando de forma espontánea entre los vecinos –que permiten, por ejemplo, acercar la compra a la puerta de los que tienen menos movilidad– están siendo fundamentales para garantizar el bienestar de las personas más vulnerables.



Este experto también aconseja a las familias disminuir la distancia emocional, "no la distancia objetiva de un metro" a la que estamos obligados. Llamadas más frecuentes, envío de correos electrónicos, conectar a nietos y abuelos a través de dispositivos electrónicos… Todo contribuye a romper el confinamiento sin vulnerar las normas del estado de alarma.