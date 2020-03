El transporte público, un importante foco de transmisión: se desinfecta para evitar el coronavirus

Esa barandilla para agarrarse brazo en alto, en horizontal, en vertical, el pulsador, son grandísimos focos de transmisión. Lo queramos o no, el coronavirus viaja en los medios de transporte madrileños. Por eso se limpian a fondo. Piensen cuántas personas pueden tocar un barandilla en el metro de Madrid si al día viajan 2.100.000 pasajeros. Ayer, bajó un 35% su uso. Y se recomienda no usarlo de no ser necesario.