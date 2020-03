Trump probará una droga contra la malaria para combatir el coronavirus

La guerra por encontrar una vacuna contra el coronavirus no cesa y también se ha convertido en una lucha política para ver quién lo logra antes. El presidente Donald Trump , además de enfrentarse nuevamente con una periodista que puso en duda la preparación de EEUU para hacer frente al coronavirus, ha anunciado en su última comparecencia para combatir el coronavirusal señalar que ya se están probando algunos tratamientos para paliar los efectos de la pandemia en pacientes afectados.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa. Si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga ha demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”, sostuvo el presidente de EEUU.