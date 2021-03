Última hora del coronavirus | España amanece cerrada, excepto para los extranjeros, con la incidencia al alza

Las vacunas de las compañías Pfizer/ BioNTech y Moderna contra el covid son efectivas en mujeres embarazadas y lactantes, quienes incluso pueden transmitir anticuerpos protectores a los recién nacidos, según una investigación publicada en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Los niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna fueron equivalentes en mujeres embarazadas y lactantes, en comparación con mujeres no embarazadas. Además, los niveles de anticuerpos fueron "sorprendentemente más altos" que los resultantes de la infección por coronavirus durante el embarazo, anotó el equipo que ha trabajado con 84 mujeres.