La entrega de los fondos europeos podría retrasarse: están bloqueados por el Constitucional alemán

Deben resolver un recurso de ciudadanos alemanes

El motivo para esta decisión es que los jueces del Alto Tribunal alemán deben resolver antes un recurso presentado por un conjunto de ciudadanos alemanes que cuestionan la legalidad del fondo de recuperación , que prevé, efectivamente, la entrega a España de 140.000 millones de euros, de los cuales 70.000 millones tomarán la forma de transferencias no reembolsables.

Aumentando la incertidumbre, los jueces alemanes no han dispuesto plazos, pero no ayuda conocer que su decisiones sobre asuntos similares se prolongaron hasta tres meses. De facto, esto supone que la UE no podrá cumplir su meta de que todos los Estados miembros hayan ratificado el plan para finales de abril.