Última hora del coronavirus: las UCI bajan en Cataluña de los 700 ingresados por vez primera en dos semanas

10.40 La vacuna de AstraZeneca no protege contra la enfermedad leve de la variante sudafricana , sí contra la grave.

10.35 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , cree que la hubieran tachado de "insensata" y "tipa peligrosa" de haber convocado elecciones en plena tercera ola. "No quiero ni pensar en lo que estaría pasando en España si gobernara el PP una situación como la actual. Estarían quemando las calles", ha respondido Ayuso en una entrevista en El Mundo.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 19.743 , 39 más que los registrados el sábado: 12.328 en hospital o centro sociosanitario, 4.520 en residencia, 1.100 en domicilio y 1.795 que no son clasificables por falta de información.

9.25 Salud Pública ha notificado este domingo 314 nuevos contagios de covid19 detectados el viernes en Aragón , 271 menos que un día antes, y un nuevo fallecido en la provincia de Zaragoza. Según los datos provisionales publicados este domingo en el Portal de Transparencia por el Gobierno de Aragón, 243 de esos casos corresponden a la provincia de Zaragoza, 46 a la de Teruel y 23 a la de Huesca, y en dos no se ha identificado la procedencia.

9.20 La vacuna de Oxford y AstraZeneca contra la covid19 no parece ofrecer protección contra la enfermedad leve y moderada causada por la variante viral identificada por primera vez en Sudáfrica, según un estudio que se publicará el lunes, informa Financial Times. No obstante, sí que evita el desarrollo de cuadros graves, según ha matizado la compañía en un comunicado.