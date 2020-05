Última hora del coronavirus: España, de luto oficial por las víctimas mortales de la pandemia

10.05 Reabren El Prado y el Reina Sofía. Desde mañana todos los museos de la Comunidad estarán abiertos aunque con limitaciones de aforo. Por seguridad no se entregarán a los visitantes entradas físicas ni tampoco folletos, catálogos, audioguías. Serán sustitutidos por otros en formato virtual a través de enlaces web y códigos QR.

Además, se evitará el uso de auriculares y pantallas táctiles, optando por soluciones que no requieran la manipulación individual de los dispositivos.

9.48 Francia rectifica sobre el turismo en España. "No hay razón" para que los franceses no vayan de vacaciones a España. Lo ha dicho el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora France Inter, aunque explicó que en este momento el Gobierno francés no recomienda en esta fase de la desescalada viajar a otros países europeos. Solo si la situación de emergencia sanitaria mejora y se abren las fronteras. Le Drian respondía a una pregunta por las declaraciones de la titular de Transición Ecológica, Elisabeth Borne que desaconsejó venir a España por el Covid-19