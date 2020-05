El informe de la Guardia Civil: el Gobierno conocía la gravedad del coronavirus desde enero y el 8M no se debió celebrar

El documento concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19 " porque ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas.

No solo eso. El informe hace referencia a uno elaborado por el CSIC titulado 'Covid-19. Resumen para Información Interna del plan de acción ante la pandemia' actualizado el 22 de marzo pero redactado en enero y señala que "el CSIC advirtió desde el primer momento de la gravedad del brote". No solo eso, el 28 de febrero del 2020 el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias señalaba que no se podía contener el virus controlando a las personas infectadas y a su entorno porque no se conocen quienes son. El propio Simón, confirmaba que desconocía cómo se habían infectado en Andalucía ni como había circulado por por la Comunidad, lo que suponía un riesgo. Era el 27 de febrero. El informe destaca que el propio Pedro Duque había manifestado que se trabajaba desde el mes de enero con los expertos para tratar el virus, por lo que los autores del informe señalan que conocian ya entonces la gravedad del mismo.