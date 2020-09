Aumenta la presión sobre Escrivá: Arrimadas apoya a Iglesias en las bajas remuneradas por cuarentena

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha reiterado, tras las disputas con miembros del Gobierno como Montero y Escrivá , la necesidad de articular las reformas necesarias que permitan reconocer bajas remuneradas a aquellos padres con hijos que tengan que hacer cuarentena sin estar contagiados y ha recordado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , que " las dificultades técnicas no pueden ser excusa".

"Tenemos que correr", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en referencia a las declaraciones de Escrivá que la pasada semana apuntaba a la necesidad de realizar un cambio normativo para extender las incapacitación temporal que existe para los padres con hijos contagiados en cuarentena a aquellos progenitores de menores que tienen que estar confinados pese a no estar contagiados de Covid. Por el momento no es así y Sánchez ha hablado de flexibilización laboral, no de baja remunerada.