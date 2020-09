Las dudas que plantea la vuelta al trabajo en un escenario de rebrotes de covid19

Los empleados tampoco podrían "negarse a acudir al puesto de trabajo" en caso de que no les quieran hacer un test de diagnóstico, "no es obligatorio". Ante esta situación, se plantea la duda del despido. "Si tú eres asintomático y no trabajas con personas especialmente sensibles, no podrían despedirte. De todos modos, no hay aún un criterio definitivo. Sería el médico de la empresa o del servicio de prevención el que determinará la exigibilidad del test para el puesto de trabajo", aclara Seara.