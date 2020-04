La Unión Europea rectifica, pone en evidencia a la OMS, y recomienda el uso de mascarillas a personas asintomáticas

Ante los países que ya piensan en relajar el confinamiento, un error que ya nos advierten desde China, el uso de mascarillas en la comunidad debe considerarse solo como una medida complementaria y no como reemplazo de las medidas preventivas establecidas, por ejemplo, distanciamiento físico, respiratorio etiqueta, higiene meticulosa de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. Y recuerda que las mascarillas deben usarse de forma adecuada. Cada vez hay más pruebas de que las personas con síntomas leves o sin síntomas en las etapas pre sintomáticas y tempranas de infección pueden contribuir a la propagación de COVID-19. El papel de las infecciones asintomáticas en la transmisión es desconocido. Y recomienda, pues, el uso de mascarillas por personas asintomáticas. Adiverte de nuevo, el informe, contra el uso de mascarillas de algodón, pero reconoce que las hechas en casa tienen la ventaja de que al estar hechas de tela u otros textiles pueden lavarse y reutilizarse. Recuerda el texto que las máscaras médicas y no médicas son utilizadas ampliamente por el público en general en países asiáticos, por ejemplo China, Singapur, Corea del Sur y Japón. En Hong Kong, el 76% de la población llevaba una máscara facial durante la epidemia de SARS .

Los estudios sobre la pandemia de China demuestran que usar una máscara facial se asoció con un menor riesgo de SARS entre personas sin contacto con pacientes con SARS. No se sabe a ciencia cierta, no obstante, si el uso de estas máscaras al salir en público es vinculado a las tasas más bajas de COVID-19 observadas en algunos de estos países, porque el uso de máscaras es solo uno de muchos medidas y prácticas de respuesta que se han aplicado en estos países.

Por el momento, el gobierno no ha aclarado si una vez se levante el confinamiento será recomendable u obligatorio su uso. Aunque Fernando Simón señaló la posibilidad está encima de la mesa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha dejadon claro que no pondrán en marchar medidas que no se puede garantizar que se vayan a cumplir. Porque no hay mascarillas para todos, hay que destacar para ser sinceros. También ha relajado la hipótesis de que el 26 de abril se vaya a relajar el confinamiento como dejó caer la ministra Montero.