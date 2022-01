"Lo avisamos hace unas semanas y la situación no ha hecho más que empeorar. Estamos al límite. ¿Qué ocurriría si parásemos los servicios de urgencias y emergencias? El colapso del sistema sería inmediato. Estamos exhaustos. Las urgencias están al borde del abismo . Venimos tiempo avisándolo y no se están tomando medidas", ha comentado el presidente de SEMES, Tato Vázquez-Lima.

"Lo único que esperamos es que nuestro presidente del Gobierno se tome en serio esta cuestión. Porque imagínense qué ocurriría en nuestro país si las urgencias dejasen de funcionar porque ya no podemos más, no solo porque estamos agotados, sino porque no nos sentimos ni apoyados ni reconocidos. Señor Pedro Sánchez, estamos al borde del abismo. Escúchenos de una vez: Especialidad de urgencias ya", ha remachado.