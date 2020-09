La mascarilla es más importante frente al coronavirus que la vacuna, según un experto estadounidense

Si la vacuna no aporta inmunidad, la mascarilla siempre lo hace , ya que protege siempre que se use de la manera correcta. Después de este alegato, ha vuelto a insistir a toda la población, en especial a los jóvenes de entre 18 y 25 años, a ponerse la mascarilla en cualquier circunstancia.

La polémica con la vacuna de EEUU

Los plazos para distribuir la vacuna contra la COVID-19 se han convertido en la última polémica dentro del Gobierno de Estados Unidos: el presidente, Donald Trump, prometió este miércoles que distribuirá 100 millones de dosis antes de final de año, mientras que uno de sus mayores expertos afirmó que eso no será posible hasta 2021.

"Creo que cometió un error cuando él (Redfield) dijo eso, simplemente es información incorrecta. Le llamé y no me dijo eso y creo que quizás se confundió con el mensaje, quizás lo dijo de manera incorrecta. No, estamos listos para ir adelante de manera inmediata", subrayó el mandatario.