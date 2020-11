El vacunólogo José Antonio Navarro Alonso destapa las seis incógnitas de la vacuna Pfizer

¿Qué opina de los datos proporcionados por Pfizer?

¿Qué diferencia hay entre eficacia y efectividad?

¿Qué debemos destacar del anuncio de Pfizer?

"La llegada de la vacuna es una gran noticia, pero hay varias cosas a destacar. Queda mucho camino por recorrer; En primer lugar, el artículo no está publicado en ninguna revista ni revisado por pares; En segundo lugar, no sabemos si la eficacia de la vacuna evita hospitalizaciones por covid, ingresos en UCI o fallecimientos, y tampoco si es eficaz en pacientes de más de 60-65 años, que es un dato de una importancia capital; En tercer lugar, no sabemos si la vacuna elimina o impide la replicación del virus en el aparato respiratorio superior, cortando la transmisión. Esto sería un punto muy importante, porque contribuiría sin lugar a dudas a la aparición de una protección comunitaria, la famosa protección de rebaño; En cuarto lugar, no sabemos cuánto dura la protección clínica (no solo la inmunidad). Los anticuerpos tras una infección por el virus SARS-CoV-2, hasta ahora, duran hasta 8 meses, pero la verdadera duración de la protección nos lo dirá la práctica clínica; En quinto lugar, se necesitan dos dosis, y desde el punto de vista de estrategia de vacunación masiva, es complicado. Tiene que volver la persona al punto de vacunación. Además, la vacuna tiene más efectos adversos que una de gripe, como puede ser fiebre; En sexto lugar, la conservación, algo que será extremadamente complejo. Una vacuna que tiene que conservarse a 70 grados bajo cero supone un reto logístico extraordinariamente complejo. No solamente en un país muy desarrollado como Estados Unidos, sino en el nuestro y en cualquier otro de nuestro área, por no hablar de que pasaría en África".