La vacuna del coronavirus no impide la transmisión del virus, pero sí reduce su mortalidad

La respuesta a esta pregunta es sencilla: no. La vacuna no evita que las personas puedan seguir contagiándose los virus, y eso es algo de lo que los expertos advirtieron desde el primer momento. Las actuales vacunas contra la covid-19 no fueron diseñadas para prevenir la transmisión, aunque también tiene un efecto sobre esta, sino para evitar la enfermedad grave y la muerte, objetivos para los que siguen siendo efectivas.