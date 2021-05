La doctora Jerilynn Prior, directora científica del Centro de Investigación del Ciclo Menstrual y la Ovulación (CemCOR) y profesora de endocrinología y metabolismo en la Universidad de Columbia Británica, considera que el hecho de que la experiencia de estas mujeres sean reales no significa que venga causado por la vacuna . No obstante, admite que “es un fenómeno real y que necesitamos entender qué está ocurriendo fisiológicamente”.

Otra doctora, Tali Bogler, explica en declaraciones recogidas en GlobalNews que, hasta ahora no se sabe de ninguna vacuna con esos efectos secundario s porque tampoco se estudió.

“Es algo exasperante cuando no puedo aconsejar a mis pacientes, mujeres que están menstruando, sobre el espectro completo de posibles efectos secundarios. No quiero que mis pacientes se sorprendan si tienen manchado, sangrado más temprano o menstruaciones más abundantes", señala Bogler, presidente de obstetricia de medicina familiar en el Hospital St. Michael's en Toronto y cofundador de Pandemic Pregnancy Guide.

Las mujeres, una brecha en la investigación contra el covid

Bogler dijo que esta brecha en la investigación no es sorprendente. Pasa continuamente en asuntos de salud que tienen que ver con las mujeres dice para señalar que las embarazadas quedaron fuera de todos los ensayos clínicos de vacunas contra el covid.

Hasta el 9 de mayo, se informaron 323 eventos menstruales asociados con la vacuna covid en el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas de los Estados Unidos (VAERS). Como con los trombos, los expertos señalan que aunque el cambio en el ciclo menstrual se haya producido tras recibir la vacuna no significa que este sea consecuencia del pinchazo.

La Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá ha afirmado que no hay dicha asociación entre las vacunas del covid y cambios menstruales . Cualquier cambio en la regla puede ser provocado por muchas causas, “desde el estrés hasta el cansancio”, dice la sociedad en un comunicado.

Por qué suceden las reglas irregulares

Según Prior puede que los cambios menstruales se den en mujeres que creen que ovulan con regularidad pero que realmente no es así. Es lo que se llama alteración ovulatoria silenciosa . Esas mujeres no liberan un óvulo en el útero todos los meses. Esto significa que su revestimiento es más frágil y podría ser susceptible a manchas irregulares o sangrado, como el que se experimenta después de recibir la vacuna.

En lo que si coinciden ambas doctoras es en señalar que estos eventos son de corta duración, no afectan la fertilidad y no suponen en peligro para la vida. No obstante, sí hay que comentarlo con el ginecólogo.