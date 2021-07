La vacuna contra la gripe podría proteger de los efectos más graves de la covid como el ictus o la sepsis

La vacuna contra la gripe podría proteger de algunos efectos graves de la covid , según sostiene un estudio hecho con pacientes a nivel mundial. Paralelamente este trabajo indica que los no vacunados tienen hasta un 20 % más de probabilidades de ingresar en la UCI.

Estar vacunado contra la gripe reduce el riesgo de ictus, sepsis y trombosis venosa profunda causado por la covid, según señala la investigación presentada en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas . Las personas no vacunadas contra la gripe eran más propensas a visitar el servicio de urgencias (hasta un 58 % más), a desarrollar sepsis (hasta un 45 % más) o a sufrir un accidente cerebrovascular (58 %) o una trombosis venosa profunda (40 %).

En general el estudio, hecho con datos de 37.377 pacientes de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Italia e Israel, entre otros países, indica que los no vacunados contra la gripe tenían una probabilidad "significativamente mayor", de hasta un 20 %, de ser ingresados en la UCI.

No obstante, según este trabajo el riesgo de muerte no se reduce. Los investigadores han señalado que la vacuna contra la gripe no sustituye "en absoluto" a las de la covid.