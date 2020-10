¿Puedo contagiarme de gripe a través de superficies?

¿Los síntomas varían con la edad?

¿Los antibióticos curan la gripe? ¿Y la aspirina?

No. “ La gripe está causada por un virus, así que los antibióticos no mejoran los síntomas ni aceleran la curación ”, informa Sanidad. En lo que se refiere a la aspirina , alertan de la peligrosidad de dársela a niños o adolescentes ya que “podría provocar un síndrome raro pero grave que se denomina Síndrome de Reye ”.

¿Los antivirales pueden sustituir la vacunación?

De los fármacos antigripales existentes, actualmente en España están autorizados y comercializados: amantadina, zanamivir y oseltamivir. Aunque algunos pueden ser utilizados también como prevención, Sanidad insiste en que “en ningún caso el uso de estos fármacos debe ser un sustituto de la vacunación”. “Estos medicamentos están indicados como prevención en algunas situaciones especiales como en sujetos de alto riesgo que no han podido ser vacunados o en los que no se produce una respuesta adecuada de anticuerpos tras la vacunación”, añaden, recordando que “la vacunación contra la gripe es el método más eficaz para prevenir la gripe”.

¿Puedo vacunar a mi hijo menor de seis meses?

No. Los niños menores de seis meses no deben de ser vacunados . Tampoco las personas con alergia al huevo, con hipersensibilidad a las proteínas de huevo o que hayan tenido una reacción alérgica severa a una vacunación anterior con vacuna de la gripe o aquellos con enfermedades agudas con fiebre alta.

Si me vacuné el año pasado, ¿tengo que hacerlo este?

¿Puedo contraer la gripe al recibir la vacuna?

No. “La mayoría de las vacunas frente a la gripe no pueden provocar la enfermedad porque están compuestas por virus muertos no contagiosos. Si una persona sufre en los días posteriores a la vacunación un cuadro de vías respiratorias altas no está relacionado con la administración de la vacuna antigripal”, explican.