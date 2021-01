La vacuna de Pfizer es eficaz contra la variante británica del coronavirus

En este trabajo, realizado por los laboratorios responsables de la vacuna, se ha evaluado la capacidad de esta para neutralizar la variante vírica B.1.1.7 (aparecida en Gran Bretaña) , y los investigadores aseguran no haber encontrado pérdida de protección inmunitaria en comparación con la de la original de referencia (Wuhan).

La variante B.1.1.7

La investigación de la eficacia de la vacuna

Esto sugiere que la variante británica "no escapará" a la protección de esta vacuna, afirman los autores del estudio que, no obstante señalan que el sistema de pseudovirus no replicante que utilizaron puede ser una posible limitación del trabajo.