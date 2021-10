Los vacunados contra el covid tienen menos probabilidades de morir por cualquier otra causa

Y es que la sorpresa llegó cuando descubrieron que los datos apuntaban a que la mortalidad de los vacunados descendían sobre los no vacunados, incluso excluyendo el covid19 como causa . "Las personas vacunadas contra el coronavirus tenían tasas de mortalidad más bajas que las que no estaban vacunadas , incluso cuando se excluyeron las muertes por Covid", afirma Stanley Xu, investigador del Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser Permanente Southern California.

El estudio tomó como muestra a 6,4 millones de personas que habían sido vacunadas contra el coronavirus y las comparó con 4,6 millones de personas que no habían sido vacunadas contra la enfermedad. De esta manera, se demostró que "entre diciembre de 2020 y julio de 2021, los receptores de la vacuna Covid-19 tuvieron tasas más bajas de mortalidad no relacionada con Covid-19 que las personas no vacunadas después de ajustar por edad, sexo, raza y etnia, y el lugar del estudio", según indican los autores. Una de las explicaciones que los investigadores encuentran a estos resultados tiene que ver con que probablemente las personas que se vacunan tienden a ser más saludables que las personas que no lo hacen.