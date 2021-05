Pros de la liberación de patentes

La principal ventaja de esta medida es que el país que emite la licencia obligatoria no depende del titular de la patente para producir el número de unidades que quiera de la vacuna; si no tiene capacidad de producción, pero solicita que una empresa exterior lo haga, lógicamente la cosa se complica.

Para la OMS, esta liberación es la clave para combatir la pandemia, como afirma su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus: " La suspensión temporal de las patentes de las vacunas sería muy importante. Damos las gracias a Sudáfrica e India por proponerlo. Esperamos que más países se unan para que esto sea una realidad. Si no vamos a usar ahora todas las herramientas, ¿cuándo? Esto es algo que no tiene precedentes. Esperamos que todos los líderes estén de acuerdo en usar todas las opciones para aumentar la producción de vacunas cuanto antes. Esperamos que se tome una decisión pronto . La provisión para la suspensión temporal de patentes se diseñó para esto".

Contras de esta medida

Por el lado contrario, también hay quienes están en contra de esta liberación. El tema económico está detrás de la principal razón del sector farmacéutico, que se opone totalmente porque considera que podría dañar su modelo de negocio. Además, alega que no solucionará los problemas de distribución a corto plazo porque se necesitan medios y conocimientos técnicos muy específicos para producir las vacunas anticovid.

El presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, defiende que suspender las patentes de las vacunas contra la covid19 "no va a solucionar el problema de producción" de dosis a nivel mundial ni la falta de acceso equitativo. "Que se plantee anular las patentes no va a resolver el problema de la producción. Es un problema distinto donde hay que ser realistas. La producción de vacunas antes de la covid19 no llegaba a 3.500 millones de dosis. Este año prevemos fabricar 12.000 millones de dosis. Estos números son más que suficientes para cubrir ese famoso umbral del 70 por ciento de la población mundial", señalaba López-Belmonte en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum.