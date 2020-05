Un enfermero de UCI denuncia el reparto de mascarillas FFP2: “No protegen como la gente se piensa, no son un chaleco antibalas”

A partir del lunes 11 de mayo, las farmacias de la Comunidad de Madrid repartirán siete millones de mascarillas FFP2, una medida que en principio ha sido bien recibida por muchos madrileños que se sienten seguros al hacer acopio de material de protección contra el COVID-19 . Pero, no es todo oro lo que reluce y, precisamente, algunos sanitarios ya han denunciado el peligro que puede suponer su distribución a la ciudadanía. “No protegen como la gente se piensa, no son un chaleco antibalas”, denuncia Víctor Aparicio, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón de Madrid , algo que también comparte la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) .

La FFP2 es un tipo de mascarilla autofiltrante "de calidad, pensada para personal sanitario, con una eficacia de filtración de partículas superior o igual a 92 en un índice de 100", según explica el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González Díez. Y esto es así, innegable. Entonces, ¿por qué no repartirlas entre la ciudadanía?

La medida puede "confundir"

“Me he quedado un poco sorprendido”, expresa Aparicio tras conocer la noticia. Cree que la medida puede “confundir más que realmente aportar algo” y “me parece descorazonador para los trabajadores que estamos ahí” porque hay motivos, subraya, meramente sanitarios, contra la distribución de estas mascarillas a la población de a pie .

En primer lugar, " las mascarillas tienen un rodaje, tienen unas horas de vida ", es decir, que si estas no se pueden repartir de forma continuada, la medida no es eficaz. Además, están diseñadas para su uilización en "medios hospitalarios y medios controlados, para llevarlas durante un tiempo determinado y con un adiestramiento ". Sobre este último aspecto, destaca que incluso en los hospitales, aun sabiendo cómo ponerlas y quitarlas, "muchas veces las contaminamos, las saturamos" por lo que "un dispositivo que en principio está diseñado para la protección, puede llegar a tener el efecto contrario".

Por si esto fuese poco, recalca que en los hospitales , donde muchas veces los sanitarios "no solo las saturan por la propia inhalación y exhalación de aire, sino por la propia condensación del sudor" de trabajar con máscaras, pantallas y EPI cuentan únicamente con una por turno, algo que es "insuficiente" porque muchas veces las mascarillas terminan blandas y pierden eficacia.

"Tengo que alargar una mascarilla blanda y que, seguramente, va perdiendo calidad a lo largo del turno y tú estás dando mascarillas a la población, cuando no vas a poder dar todos los días mascarillas a la población", expresa.

Por ello, insiste: "es temerario porque es costoso , porque no sabemos si hay un excedente de mascarillas y mañana tendremos que utilizarlas y porque estás vendiendo una seguridad que no es cierta ". Y, recalca que "si hay un excedente de mascarillas, se debería hacer un acopio de ello para lo que venga por delante porque si hay algo que nos ha enseñado esto es que puede venir algo imprevisible".

Sobre si sería conveniente que los ciudadanos tuviesen la iniciativa de llevarse a casa y reservar de forma individual estas mascarillas FFP2 para los sanitarios , algo que propone la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente , Aparicio explica que "el problema es que la cadena de protección de este tipo de material se ha roto y yo no voy a poder utilizar este tipo de mascarilla" porque "el material sanitario se guarda en sitios adecuados para que no se deteriore".

La propuesta: mascarillas quirúrgicas

La asociación recuerda que "fuera de los centros sanitarios, el uso de las mascarillas no es para no contagiarse, sino para evitar la transmisión del virus a los demás, tanto por pacientes con síntomas como por personas desconocedoras de estar infectadas" y que su distribución puede conllevar riesgos al "crear una falsa sensación de seguridad" y "transmisión si su portador sano no se la coloca o retira adecuadamente o si se toca la cara para ajustársela". Por ello, recomiendan el uso de las mascarillas quirúrgicas: "son más sencillas, más cómodas de llevar y mucho más baratas".