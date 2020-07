La viróloga Margarita del Val alerta de que ya estamos en una segunda ola silenciosa

La viróloga ha dejado claro que el calor no parece afectar al coronavirus y ha llamado a prepararnos en todos los sentidos para la siguiente oleada de otoño-invierno y no provocar otra ahora, que es el gran miedo que se tiene, que España sea señalada como el país con una segunda ola. Sitios como Texas, Miami, Irán...muy cálidos no logran frenar a un virus que tampoco en esto es como la gripe. Como dicen todos los expertos hay que evitar las grandes reuniones tanto familiares como de amigos. Reducir el número de personas que se reúnen a la vez es vital para frenar el virus y más aún en un ocio nocturno que ya hemos visto que no se puede controlar aunque esto ocurra muchas veces más fuera de los locales, como botellones o quedadas, que dentro de los mismos.