Un virólogo ve factible una vacuna contra el coronavirus en 18 meses

El virólogo del IRTA ha querido enviar un mensaje de tranquilidad ante la alarma creada por el coronavirus, ya que "en la situación actual, el mensaje de 'vamos a morir todos' y llevar mascarillas por la calle es excesivo, cuando un 80 % de los casos no son graves y todos los casos detectados en España son importados". Sin embargo, si ha querido matizar que esta situación puede cambiar, y que aunque "ahora mismo las autoridades sanitarias han tomado las medidas oportunas y efectivas, no se puede asegurar que la situación no pueda cambiar".