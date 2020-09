Vitoria pudo ser la puerta de entrada del coronavirus en España

Cinco cepas genéticas que explicarían el 90%

"Hicimos una investigación al más puro estilo policial"

La mutación D614 G, menos frecuente en España

No obstante, los resultados no apoyan una implicación de esta mutación en la alta incidencia de la Covid-19 en España, no sólo porque su frecuencia es difícil de encajar con la incidencia de la enfermedad, sino también porque la mutación surge en A2 y no A2a. Por ello, los autores han propuesto que es el azar lo que eleva la frecuencia de esta mutación en todo el mundo.