Comida en el aula y sin mochilas: la difícil vuelta al cole de las guarderías

La vuelta al cole en plena pandemia está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los padres y para las instituciones, pero está siendo aún más angustiosa para aquellos progenitores de menores de entre 0 y 3 años que saben que sus hijos no pueden mantener la distancia de seguridad ni llevar mascarilla debido a su edad.

El centro les proporcionará el almuerzo, la comida y la merienda

La directora de la escuela, Isabel Rodrigo, ha explicado que una de las medidas adoptadas es que los menores no podrán traer mochilas del exterior "para evitar contaminar" y que, en vez de en el comedor, como es habitual, cada grupo de niños comerá en sus aulas y el centro les proporcionará el almuerzo, la comida y la merienda.



Además, solo el padre o la madre podrá acompañar al menor al interior de las instalaciones del centro y como máximo podrá haber dos familias a la vez en la escuela; además, se van a configurar grupos estables de convivencia (burbuja).



A pesar de estas medidas, algunos de los padres han decidido no llevar a sus hijos a la escuela en septiembre a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia, ha resaltado Rodrigo, quien ha transmitido un mensaje de tranquilidad a quienes no pueden tomar esa medida: "Está todo controlado y el centro está superesterilizado".



Ha reconocido que están "a tope" con la vuelta al cole aunque con "un poco de nerviosismo por saber cómo va a evolucionar" la pandemia, pero a la vez con la tranquilidad de que "se han tomado todas las medidas de seguridad" que se les ha dictado "y más" pues, ha apostillado, ya están "acostumbradas a mucha higiene".



Isabel Rodrigo ha recordado que la Conselleria de Educación les ha concedido "una pequeña ayuda durante unos meses" pero la mayoría del gasto lo ha tenido que afrontar la escuela "sin ingresos", por lo que ha augurado que les esperan "años duros".