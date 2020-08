Mascarillas y geles hidroalcohólicos se cuelan este año entre los imprescindibles para la vuelta al cole

Los alumnos de más de seis años tienen que llevar obligatoriamente la mascarilla en los centros escolares y se tendrán que tomar la temperatura diariament e para no acudir al centro con síntomas. Los padres y madres, preocupados con esta inusual vuelta al cole, están preparándose con todo lo imprescindible para cumplir las medidas.

Simón defiende la apertura de colegios: "No pueden ser nuestros niños burbuja"

"Si un niño tiene síntomas, se tiene que quedar con los padres. Se está trabajando para que las bajas estén disponibles pero es verdad que no todo el mundo puede. Habrá gente que se lo tendrá que pensar dos veces pero a lo mejor es una oportunidad para que se regularice todo. Entiendo que se está trabajando para que todo esto se pueda establecer", ha afirmado Simón en rueda de prensa en Moncloa para informar de la evolución del virus.

Por otro lado, ha señalado que no los niños "no pueden ser niños burbujas" ya que la infección se puede producir en el parque o cuando el padre vuelva del trabajo. "Los niños no pueden ser niños burbujas; sí que tenemos que tener personas mayores burbuja porque tienen un riesgo de fallecimiento muy alto", ha indicado, en relación a la menor tasa de letalidad que tiene el virus entre los menores de 10 años.