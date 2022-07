Muere el actor Antonio Ibáñez, conocido por 'Aída', víctima de un cáncer a los 34 años

"He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla", arranca el texto:" Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

A finales de mayo de 2021, en su mejor momento profesional, Antonio fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin. Recibió tratamiento hasta el mes de octubre, y el día de su último ciclo publicó un post en redes sociales con la imagen de su comienzo y final de 'quimio'. Logró casi 200.000 me gusta en Twitter. "Es súper bonito cuando la gente se vuelca contigo en un mal momento, me dio fuerzas y lloré al leer algunos mensajes. Me escribieron personas que van a empezar ahora el tratamiento, padres de niños enfermos….Me emocioné mucho", confesaba el actor al diario El Ideal.