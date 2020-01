Sanidad prepara un protocolo de actuación ante la posible confirmación del coronavirus en España

Durante el día de hoy se están analizando dos casos en estudio en nuestro país. Son dos personas procedentes de Wuhan que presentaban los síntomas del contagioso virus. Sus muestras están siendo analizadas por el Instituto de Microbiología Carlos III de Madrid. En el transcurso de las próximas 48 horas se conocerán los resultados de las muestras. Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que es poco probable que de positivo y que no hay motivos para la alarma. Por este motivo no se han reforzado los controles en los aeropuertos, ya que insisten en no hay vuelos directos entre España y Wuhan, por lo que no hay motivos para alarma pero sí para estar preparados. Hoy entra en marcha el protocolo de actuación entre las comunidades autónomas y el ministerio de sanidad.