Identifican a una mujer 28 años después de su asesinato

No fue hasta finales de 2018, alrededor de tres décadas después de la muerte, cuando se ha identificado a la víctima gracias al Departamento de Justicia de California. Los resultados de la ardua investigación han reflejado que se llamaba Merkley y que, con 38, tenía marido e hijos. No obstante, las autoridades han asegurado a través de Facebook que el caso no está cerrado, ya que se desconoce por qué su familia no avisó de la desaparición.