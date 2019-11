Proteger la intimidad de la víctima de la Manada en Pozoblanco, objetivo principal de la segunda sesión del juicio

Cuatro de los cinco integrantes de la autodenominada manada se vuelven a sentar en el banquillo, todos menos Ángel Boza, que no estaba presente en la agresión de Pozoblanco. En la primera jornada del juicio los cuatro acusados se han acogido a su derecho a no declarar, y se han negado a responder las preguntas de cualquiera de las partes . Su defensa quiere invalidar el juicio por considerar que la prueba principal del caso ,los videos, se obtuvieron de manera "ilícita".

En la segunda jornada es el turno de la víctima de declarar, en un primer momento no denunció porque creía que no la iban a creer, ya que apenas se acuerda de la agresión. La prioridad durante esta sesión es preservar la intimidad de la víctima, declarará tras un biombo y accederá a los juzgados por el garaje. Además, esta declaración se producirá a puerta cerrada, no la podrán presenciar los medios de comunicación ni el público de la sala. El objetivo es que no se filtren ni imágenes, ni videos ni audios.